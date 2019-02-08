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    Шоу-биз

    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала

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    Кейли Куоко - Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Кейли Куоко

    Сериал закрывается в мае этого года

    Съемки «Теории большого взрыва» подходят к концу. Съемочную площадку разберут, декорации отнесут на склад… Но актеры сериала не могут просто так расстаться со своими героями и их вещами. Поэтому Кейли Куоко собирается забрать кое-что со съемочной площадки.

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    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала
    Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала

    «Это что-то, что я любила и на что смотрела 12 лет», — рассказала она на ежегодном пресс-туре Winter TCA. И это плакат, на котором два робота дерутся на ринге. «Он всегда в поле моего зрения, когда я сижу в гостиной. Так что я рада, что смогу забрать его домой и повесить в своей гостиной, чтобы смотреть на него всегда».

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    Кстати, домой что-то унесет не только Кейли. Остальные герои «Теории» тоже собираются что-то умыкнуть со съемочной площадки!

    Напомним, «Теория большого взрыва» — один из самых популярных американских телесериалов о группе гениальных ученых и их подруге Пенни. Он шел на телеканале CBS с 2007 года, а закрывается в этом мае. 

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