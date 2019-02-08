Пенни из «Теории большого взрыва» призналась, на кого засматривалась все 12 лет съемок сериала



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Кейли Куоко

Сериал закрывается в мае этого года

Съемки «Теории большого взрыва» подходят к концу. Съемочную площадку разберут, декорации отнесут на склад… Но актеры сериала не могут просто так расстаться со своими героями и их вещами. Поэтому Кейли Куоко собирается забрать кое-что со съемочной площадки.

«Это что-то, что я любила и на что смотрела 12 лет», — рассказала она на ежегодном пресс-туре Winter TCA. И это плакат, на котором два робота дерутся на ринге. «Он всегда в поле моего зрения, когда я сижу в гостиной. Так что я рада, что смогу забрать его домой и повесить в своей гостиной, чтобы смотреть на него всегда».

Кстати, домой что-то унесет не только Кейли. Остальные герои «Теории» тоже собираются что-то умыкнуть со съемочной площадки!

Напомним, «Теория большого взрыва» — один из самых популярных американских телесериалов о группе гениальных ученых и их подруге Пенни. Он шел на телеканале CBS с 2007 года, а закрывается в этом мае.