Оголошено переможців престижної кінопремії BAFTA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головна нагорода кінопремії BAFTA

Найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома»

У неділю, 10 лютого, відбулося вручення нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

За рішенням журі, найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома». Також Куарном отримав нагороду в номінації Найкращий режисер, пише The Independent.

У номінації «Найкраща актриса» перемогла Олівія Колман, яка знялася у фільмі «Фаворитка». Робота Йоргоса Лантімоса також перемогла в номінації «Найкращий британський фільм» і «Найкраща актриса другого плану» (Рейчел Вайз).

Рамі Малек отримав нагороду в категорії «Найкращий актор» за фільм «Богемська рапсодія».

Перемога в категорії «Найкращий актор другого плану» отримав Махершала Алі (фільм «Зелена книга»).

Зірка фільму «Месники» та «Чорна пантера» Летіша Райт названа найкращою новою зіркою. Хто переможе в цій категорії вирішували глядачі.

За найкращий саундтрек нагороду отримав фільм «Народження зірки».

За найкращий грим і найкращі костюми нагороди отримав фільм «Фаворитка».

Найкращий мультфільм – «Спайдермен».

Кращий монтаж – «Вайс».

Найкращий документальний фільм – «Вільне соло».

Найкращий короткометражний фільм – «73 корови».

Найкращий адаптований сценарій - BlacKkKlansman.

Найкращі спецефекти – «Чорна пантера».

Найкращий сценарій – «Фаворитка».

Найкраща операторська робота - фільм «Рома».

Нагадаємо, у січні Британська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на отримання 72-ї премії BAFTA (British Academy Film Awards).

Джерело: Новое Время