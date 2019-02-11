Оголошено переможців престижної кінопремії BAFTA
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Головна нагорода кінопремії BAFTA
Найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома»
У неділю, 10 лютого, відбулося вручення нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).
За рішенням журі, найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома». Також Куарном отримав нагороду в номінації Найкращий режисер, пише The Independent.
У номінації «Найкраща актриса» перемогла Олівія Колман, яка знялася у фільмі «Фаворитка». Робота Йоргоса Лантімоса також перемогла в номінації «Найкращий британський фільм» і «Найкраща актриса другого плану» (Рейчел Вайз).
Рамі Малек отримав нагороду в категорії «Найкращий актор» за фільм «Богемська рапсодія».
Перемога в категорії «Найкращий актор другого плану» отримав Махершала Алі (фільм «Зелена книга»).
Зірка фільму «Месники» та «Чорна пантера» Летіша Райт названа найкращою новою зіркою. Хто переможе в цій категорії вирішували глядачі.
- За найкращий саундтрек нагороду отримав фільм «Народження зірки».
- За найкращий грим і найкращі костюми нагороди отримав фільм «Фаворитка».
- Найкращий мультфільм – «Спайдермен».
- Кращий монтаж – «Вайс».
- Найкращий документальний фільм – «Вільне соло».
- Найкращий короткометражний фільм – «73 корови».
- Найкращий адаптований сценарій - BlacKkKlansman.
- Найкращі спецефекти – «Чорна пантера».
- Найкращий сценарій – «Фаворитка».
- Найкраща операторська робота - фільм «Рома».
Нагадаємо, у січні Британська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на отримання 72-ї премії BAFTA (British Academy Film Awards).
Джерело: Новое Время