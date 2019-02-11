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    Оголошено переможців престижної кінопремії BAFTA

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    <p>Головна нагорода кінопремії BAFTA</p> - Оголошено переможців престижної кінопремії BAFTA

    Головна нагорода кінопремії BAFTA

    Найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома»

    У неділю, 10 лютого, відбулося вручення нагород Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

    За рішенням журі, найкращим фільмом стала робота Альфонсо Куарона «Рома». Також Куарном отримав нагороду в номінації Найкращий режисер, пише The Independent.

    У номінації «Найкраща актриса» перемогла Олівія Колман, яка знялася у фільмі «Фаворитка». Робота Йоргоса Лантімоса також перемогла в номінації «Найкращий британський фільм» і «Найкраща актриса другого плану» (Рейчел Вайз).

    Рамі Малек отримав нагороду в категорії «Найкращий актор» за фільм «Богемська рапсодія».

    Перемога в категорії «Найкращий актор другого плану» отримав Махершала Алі (фільм «Зелена книга»).

    Зірка фільму «Месники» та «Чорна пантера» Летіша Райт названа найкращою новою зіркою. Хто переможе в цій категорії вирішували глядачі.

    • За найкращий саундтрек нагороду отримав фільм «Народження зірки».
    • За найкращий грим і найкращі костюми нагороди отримав фільм «Фаворитка».
    • Найкращий мультфільм – «Спайдермен».
    • Кращий монтаж – «Вайс».
    • Найкращий документальний фільм – «Вільне соло».
    • Найкращий короткометражний фільм – «73 корови».
    • Найкращий адаптований сценарій - BlacKkKlansman.
    • Найкращі спецефекти – «Чорна пантера».
    • Найкращий сценарій – «Фаворитка».
    • Найкраща операторська робота - фільм «Рома».

    Нагадаємо, у січні Британська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на отримання 72-ї премії BAFTA (British Academy Film Awards).

    Джерело: Новое Время

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