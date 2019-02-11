Леди Гага получила две «Грэмми» за песню к фильму «Звезда родилась»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для эпатажной певицы 2019 год начался с наград

Всего Леди Гага получила три статуэтки «Грэмми»: «Лучшее поп-исполнение» за песню Joanna и «Лучшее поп-исполнение в дуэте» (с Брэдли Купером) вместе с «Лучшая песня, записанная для визуальных медиа» за Shallow — титульную песню фильма «Звезда родилась».

Награду за лучший саундтрек-компиляцию получил мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом, а приз за лучший оригинальный саундтрек — блокбастер «Чёрная пантера».

Лучшим музыкальным фильмом признали картину «Куинси» про Куинси Джонса — композитора, аранжировщика, музыкального продюсера и трубача, 27-кратного лауреата «Грэмми».

Триумфатором церемонии стал Childish Gambino (он же — актер Дональд Гловер). Артист получил призы в номинациях «Песня года», «Клип года», «Запись года» и «Лучшее рэп/вокальное исполнение». Всё это — про песню This Is America. Это первый случай в истории церемонии, когда лучшим треком становится рэп-песня.

Альбомом года назвали работу Кейси Масгрейвс Golden Hour, лучшим вокальным поп-альбомом — Sweetener Арианы Гранде, а лучшим урбан-альбомом — Everything Is Love четы Картеров.

Джерело: Киноафиша