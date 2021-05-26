Как часто нужно стирать полотенца. Эксперт раскрыл оптимальное количество

Амайя добавила, что полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно

Австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя (Liz Amaya) раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Об этом сообщает The Sun.

По словам специалиста, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. «Они впитывают много воды и остаются влажными в течение нескольких часов. Такая среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий, — предупредила она. — Однако если вы принимаете ванну ежедневно, вам следует отправлять полотенца в стирку не реже двух раз в неделю».

Амайя добавила, что полотенца меньшего размера, вроде кухонных, стоит стирать ежедневно. Мочалки и губки, в свою очередь, также нужно мыть после каждого использования и оставлять их сохнуть на воздухе.

Помимо этого, на своей странице в Instagram австралийка поделилась способом стирки полотенец. В первую очередь, девушка посоветовала не класть слишком много вещей в стиральную машину: желательно загружать от одного до трех полотенец за раз.

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