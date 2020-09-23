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    Жизнь

    Как избежать запотевания очков при ношении маски: полезный лайфхак

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    Как избежать запотевания очков при ношении маски: полезный лайфхак

    Чтобы избежать запотевания стекол, женщина применила «экологически чистое средство для мытья посуды

    Пожилая женщина поделилась простым, но эффективным советом по предотвращению запотевания очков во время ношения защитной маски. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

    Данный «трюк» показала в своем Instagram участница британского телешоу Bake Off Нэнси Биртвистл (Nancy Birtwhistle). Так, чтобы избежать запотевания стекол, она применила «экологически чистое средство для мытья посуды, не содержащее агрессивных химикатов». Сперва героиня материала выдавила каплю моющего средства на линзу, после чего начала обрабатывать им поверхность аксессуара. После завершения процедуры, она вытерла остатки гелеобразной массы тряпкой.

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    Публикация от NANCY (@nancy.birtwhistle)

    Далее Биртвистл надела на лицо и маску, и очки, чтобы продемонстрировать своим подписчикам разницу между обработанной линзой и необработанной. Поклонники телезвезды, в свою очередь, поблагодарили ее за полезную рекомендацию в комментариях под публикацией.

    «Как человек с ужасным зрением, который работает в сфере здравоохранения и должен носить маску в течение долгих часов, хочу сказать, что вы только что спасли мне жизнь!», «Спасибо за это, Нэнси. Вы абсолютный гений», «О боже, это потрясающе!» — высказывались они.

     

    лайфхак коронавирус
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