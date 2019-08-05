Как изменились участники проекта «Зважені та щасливі» (фото)



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Участница проекта «Зважені та щасливі» Юлия Науменко

Кто из участников продолжает заниматься спортом и совершенствовать свое тело?

Совсем скоро стартует новый сезон проекта «Зважені та щасливі», ведущей которого стала Анита Луценко, а тренерами - Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В этом сезоне 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую и счастливую жизнь. Многие из них уверены, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь и отношения с людьми.

На днях состоялся пресс-показ первого эпизоды проекта, на котором присутствовали лица проекта Анита Луценко, Марина Боржемская, Иракли Макацария, Светлана Фус, Анна Кушнерук, а также Надежда Матвеева, Людмила Шупенюк, Алена Алымова, Михаил Присяжнюк, Максим Ежов, журналисты, полуфиналисты девятого сезон, у которых была возможность посмотреть на себя со стороны – как они выглядели 4 месяца назад.

Пример им показали бывшие участники проекта, которые продолжают заниматься, поддерживают вес и знают, как сложно даются последние недели проекта.

Среди бывших участников: Юля Науменко – победительница 4 сезон, Владимир Однорог – участник 2 сезона, Дмитрий Завоюра – участник 4 сезона, Богдан Буряк – победитель 8 сезона, Руслан Карпенко – победитель домашнего похудения 5 сезона, Дмитрий Иванов – участник 6 сезона, Дмитрий Рубан – участник 3 сезона.

Стоит отметить, что не всем участникам удалось удержать своей вес. Как ранее сообщал Scotch, на проект вернулся победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» бывший хоккеист Николай Ворошнов. После военной службы в АТО Николай сильно поправился и не может похудеть.