Модель plus-size стала участницей проекта «Зважені та щасливі»



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Рима Пенджиева

Новый сезон проекта обещает быть очень увлекательным

Совсем скоро стартует девятый сезон самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Сезон обещает быть жарким, ведь на место ведущей вернулась Анита Луценко, а тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В этом году 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую счастливую жизнь. Многие из них считают, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь. С этим вопросом проект также постарается помочь.

Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. Также на проект вернулся победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов.

На этом сюрпризы от самого весомого проекта страны не заканчиваются. Одной из участниц стала украинская модель XL и участница проекта «Дом-2» Рима Пенджиева. Она пришла на проект с весом 122 кг.

«Предыдущие мои проекты были как развлечение, пиар или для заработка. На проект «Зважені та щасливі» я иду с другой целью. Для меня это действительно важно», - комментирует Римма.

Почему девушка решила именно сейчас так кардинально изменить свою жизнь и похудеть, узнаем уже с 29 августа на Стб.