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    Шоу-биз

    Иракли Макацария нашел себе невесту (фото)

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    Иракли Макацария - Иракли Макацария нашел себе невесту (фото)
    Иракли Макацария

    Кому удалось покорить сердце экс-участника шоу «Холостяк» и тренера проекта «Зважені та щасливі»?

    Телеканал Стб продолжает снимать девятый сезон шоу «Зважені та щасливі». Как ранее сообщал Scotch на пост ведущей проекта вернулась Анита Луценко, а звездными тренерами нового сезона стали Марина Боржемская и экс-участник шоу «Холостяк» Иракли Макацария.

    В этом сезоне за новую и здоровую жизнь будут бороться одиночки, многие из которых уверены, именно лишний вес – главное, что мешает им построить отношения.

    Ни за чьей личной жизнью украинцы так не следят, как за новым тренером «Зважених та щасливих» и грузинским кинопродюсером Иракли Макацария. Девушки мечтают с ним познакомиться, а мужчины хотят такие же кубики пресса как у него.

    И вот тренер проекта Марина Боржемская у себя в сториз выставила фото, где Иракли держит на руках ее дочь Оливию с подписью: «Оливка сказала, что Иракли обязательно женится на ней». Что же, возможно, маленькая Узелкова подрастет и действительно станет невестой грузинского продюсера и тренера.

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    Иракли Макацария нашел себе невесту (фото)
    Иракли Макацария нашел себе невесту (фото)

    А пока зрителям остается томиться в ожидании нового сезона «Зважених та щасливих», в котором они увидят Иракли Макацария с совершенно другой стороны.


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