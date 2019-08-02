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    Жизнь

    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект

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    Николай Ворошнов - Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Николай Ворошнов

    После военной службы в зоне АТО Николай Ворошнов набрал лишние килограммы

    Совсем скоро  стартует девятый сезон самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Сезон обещает быть жарким, ведь на место ведущей вернулась Анита Луценко, а тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. В этом году 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую счастливую жизнь. Многие из них считают, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь. С этим вопросом проект также постарается помочь.

    Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. Также на проект вернулся победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов.  В 2011 году его вес составлял 175 кг. За время проекта (8 месяцев) он скинул 85 кг. Благодаря своему тренеру Аните Луценко Коля вернулся в спортивную форму и долго время поддерживал вес. После проекта работал в Канаде хоккейным тренером. Но четыре года назад Николай вернулся в Украину и поехал в зону АТО, чтобы защищать страну на передовой. К сожалению, питание на фронте далекое от правильного. Как результат – лишний вес вернулся. Все понимают, что людям, у которых были проблемы с весом, нужно постоянно тщательно следить за питанием, ведь поправиться они могут быстрее других.

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    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект
    Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект

    На девятый сезон Ворошнов пришел с весом 220 кг и стал участником команды Марины Боржемской. Полную историю Николая Ворошнова зрители увидят уже совсем скоро - 29 августа на телеканале Стб.

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