Победитель первого сезона шоу «Зважені та щасливі» снова пришел на проект



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Николай Ворошнов

После военной службы в зоне АТО Николай Ворошнов набрал лишние килограммы

Совсем скоро стартует девятый сезон самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Сезон обещает быть жарким, ведь на место ведущей вернулась Анита Луценко, а тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. В этом году 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую счастливую жизнь. Многие из них считают, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь. С этим вопросом проект также постарается помочь.

Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. Также на проект вернулся победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов. В 2011 году его вес составлял 175 кг. За время проекта (8 месяцев) он скинул 85 кг. Благодаря своему тренеру Аните Луценко Коля вернулся в спортивную форму и долго время поддерживал вес. После проекта работал в Канаде хоккейным тренером. Но четыре года назад Николай вернулся в Украину и поехал в зону АТО, чтобы защищать страну на передовой. К сожалению, питание на фронте далекое от правильного. Как результат – лишний вес вернулся. Все понимают, что людям, у которых были проблемы с весом, нужно постоянно тщательно следить за питанием, ведь поправиться они могут быстрее других.

На девятый сезон Ворошнов пришел с весом 220 кг и стал участником команды Марины Боржемской. Полную историю Николая Ворошнова зрители увидят уже совсем скоро - 29 августа на телеканале Стб.