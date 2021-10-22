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    Как справиться с желанием перекусить. Диетолог перечислила три способа

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    Как справиться с желанием перекусить. Диетолог перечислила три способа

    Каждый прием пищи должен состоять из блюд, которые содержат клетчатку, здоровые жиры и белки

    Американский диетолог Айат Слейманн объяснила, как справиться с желанием перекусить. Ее советы перечислило издание PopSugar.

    По мнению эксперта, желание что-то съесть может свидетельствовать о том, что организм не получает достаточного количества еды для поддержания нормального уровня сахара в крови.

    Слейманн перечислила три способа, которые помогают в борьбе с голодом. Во-первых, каждый прием пищи должен состоять из блюд, которые содержат клетчатку, здоровые жиры и белки. Во-вторых, нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда. В-третьих, необходимо следить за количеством пищи, съедаемой в течение дня. Ее должно хватать для насыщения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: здоровое питание еда
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    Как справиться с желанием перекусить. Диетолог перечислила три способа