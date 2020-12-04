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    Жизнь

    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)

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    Королева Великобритании Елизавета II - Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    Королева Великобритании Елизавета II
    instagram.com/hellomag/

    Традиционно Рождество Ее Величество и остальные представители семейства проводят в резиденции Сандрингем

    Вчера было объявлено о рождественских планах Елизаветы II и принца Филиппа: они решили впервые с 1988 года встретить этот праздник в стенах Виндзорского замка и впервые с 1949-го - без своей семьи. Ну а чтобы монаршая семья не скучала и как следует прониклась духом Рождества, декораторы замка уже украсили его залы иллюминацией, венками, елочными гирляндами, игрушками и, конечно, разместили нарядные ели.

    Всего в Виндзорской резиденции в этом году установлено 6 праздничных елок. Еще одно дерево - поменьше -  красуется в Inner Hall, три мини-елочки - в Королевской галерее и последняя - в приемном центре. Также декораторы украсили гирляндами Главную лестницу замка, а в обеденной комнате State Dining Room по случаю приближающегося праздника выставлен серебряный сервиз с позолотой.

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    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    Как украсили Виндзорский замок, в котором Елизавета II будет встречать Рождество (фото)
    instagram.com/hellomag/

    Напомним, традиционно Рождество Ее Величество и остальные представители семейства проводят в резиденции Сандрингем. Туда Елизавета II и принц Филипп обычно приезжают заранее - в промежутке между 17 и 20 декабря, чтобы проверить, как идет подготовка к празднику.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: Рождество Королева Елизавета II
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