Девочка написала трогательное письмо для Санты, но просила не о подарках

Мама обнаружила письмо, когда прибиралась в комнате ребенка

34-летняя англичанка Саманта Дикен рассказала в социальных сетях о трогательном письме своей восьмилетней дочери Кортни, которое та адресовала Санта-Клаусу

«Санта, пожалуйста, сделай так, чтобы мир снова стал нормальным. Не знаю, сможешь ли ты, но если нет, ничего страшного. Я не против, если не будет подарков в этом году, у меня уже есть все, что нужно», — написала Кортни.

Мама девочки, увидев это письмо, не смогла сдержать эмоций.

«Я плакала от печали, думая о чувствах, которые испытывает моя дочь из-за всех этих коронавирусных ограничений. Но также меня тронуло то, насколько она внимательна и самоотверженна», — говорит мама девочки.

Саманта рассказала, что изоляция была для ее дочери нелегким испытанием: она не могла видеться со своими братьями, живущими в Чешире, и очень скучала. У девочки часто портилось настроение, и она была сама не своя.

«Кортни очень беспокоило то, что она часто в плохом настроении. Она ненавидит ограничения и скучает по членам своей семьи. Она также испытывала трудности со всеми изменениями в школе, которые произошли из-за требований правительства», — сказала Саманта.

Письмо Кортни стало вирусным в соцсетях и собрало более 15 тысяч лайков и сотни комментариев.

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Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.