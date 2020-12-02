  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Девочка написала трогательное письмо для Санты, но просила не о подарках

    • Розсилка
    Девочка написала трогательное письмо для Санты, но просила не о подарках

    Мама обнаружила письмо, когда прибиралась в комнате ребенка

    34-летняя англичанка Саманта Дикен рассказала в социальных сетях о трогательном письме своей восьмилетней дочери Кортни, которое та адресовала Санта-Клаусу

    «Санта, пожалуйста, сделай так, чтобы мир снова стал нормальным. Не знаю, сможешь ли ты, но если нет, ничего страшного. Я не против, если не будет подарков в этом году, у меня уже есть все, что нужно», — написала Кортни.

    Мама девочки, увидев это письмо, не смогла сдержать эмоций.

    «Я плакала от печали, думая о чувствах, которые испытывает моя дочь из-за всех этих коронавирусных ограничений. Но также меня тронуло то, насколько она внимательна и самоотверженна», — говорит мама девочки.

    Саманта рассказала, что изоляция была для ее дочери нелегким испытанием: она не могла видеться со своими братьями, живущими в Чешире, и очень скучала. У девочки часто портилось настроение, и она была сама не своя.

    «Кортни очень беспокоило то, что она часто в плохом настроении. Она ненавидит ограничения и скучает по членам своей семьи. Она также испытывала трудности со всеми изменениями в школе, которые произошли из-за требований правительства», — сказала Саманта.

    Письмо Кортни стало вирусным в соцсетях и собрало более 15 тысяч лайков и сотни комментариев.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: дети Новый год Рождество
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies