Елизавета II тяжело переживает смерть своей любимицы

Вулкан, так же, как и Кэнди, происходил из рода дорги, введенных в королевский дом при принцессе Маргарет

Дорги Вулкан был верным другом британской монархини более 13 лет

За время своего более чем 70-летнего правления у королевы Великобритании было около 30 собак. Она прекратила их разведение несколько лет назад в силу преклонного возраста. Королева не хотела, чтобы животные осиротели после ее смерти, и предпочла остаться с теми питомцами, которые у нее были на тот момент.

Пса породы дорги по кличке Вулкан она завела в 2007 году. Источники при дворце сообщили, что он умер в Виндзорском замке в возрасте 13 лет. Это считается почтенным возрастом для этой породы. Вулкан был предпоследним питомцем британской правительницы. У нее осталась единственная любимица, она этой же породы, - Кэнди. «Ее Величество обожает своих собак. Их уход всегда огромный удар для нее, особенно сейчас», — заметили в окружении Елизаветы II.

Долгие годы королева была владелицей собак породы корги. Ее последний оставшийся корги Уиллоу был усыплен в 2018 году. Королева с трудом пошла на этот шаг, чтобы животное не страдало от рака. Это стало первым случаем, когда монарх не владел корги с конца Второй мировой войны.

Вулкан, так же, как и Кэнди, происходил из рода дорги, введенных в королевский дом при принцессе Маргарет. Тогда ее таксу Пипкин спарили с одной из собак королевы. В 2016 году, в честь 90-летия, Елизавета II позировала вместе с тремя своими собаками для обложки Vanity Fair. Исторические снимки сделал Энни Лейбовиц.

Последний раз Вулкана видели на публике в марте. Он сидел на коленях хозяйки в автомобиле, когда она переезжала из Букингемского дворца в Виндзор, чтобы изолироваться во время первой волны эпидемии.

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