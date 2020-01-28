Как выглядит шикарный особняк бывшей жены Януковича в аннексированном Крыму (фото)



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После того, как Виктор Янукович сбежал в Россию, Людмила решила построить бизнес в оккупированном Крыму

Бывшая жена Виктора Януковича Людмила после побега экс-президента Украины в Россию решила уехать в оккупированный Крым, там ей достался так называемый «чайный домик» – огромная вилла на 1,2 гектара. Об этом пишет «Радио Свобода».

Вилла находится в поселке Отрадное, недалеко от Ялты. Здесь есть даже свой частный пляж, конечно, с выходом к морю. Отметим, что на территории поместья есть все, что так когда-то любил бывший возлюбленный и муж Людмилы. Кроме основного домика площадью почти 2345 метров здесь являются: коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие сооружения.

На территории виллы высажены кипарисы, ели, сосны, сделанные искусственные водопады. Но добраться сюда совсем не просто, перед территорией особняка стоят массивные ворота.

До 2003 года в «чайном домике» располагался крымский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач», но Янукович «отжал» домик и заставил учреждение отказаться от этого участка. Землю передали в долгосрочную аренду «Межрегиональному промышленному союзу», который принадлежал одному и сподвижнику Виктора Януковича Антону Пригодскому.

После этого здесь построили виллу и через несколько лет она перешла к ООО «Пансионат семейного типа», учредителем которого выступили структуры, близкие к сыну Януковича. Далее здесь сделали полную «зачистку», выкорчевали виноградники, снесли здания института «Магарач». В этот период состоялся Евромайдан и ремонт, который затеяли в домике, тогда не закончили.

После этого Россия отобрала у Януковичей 2 гектара земли, возле дачи, и вернула их в собственность института «Магарач». А сам домик в Отрадном, скорее всего, Владимир Путин подарил Людмиле Янукович, хотя по слухам, она его сначала не любила и считала слишком пафосным.

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