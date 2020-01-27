Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого



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Помимо этого перед гостями праздника спели Серега и рэпер Леша Свик

Свой 50-й день рождения Котвицкий отпраздновал на гольф-курорте Superior Golf And Spa Resort. Снимки с мероприятия в Instagram разместила дочь бывшего парламентария Виолетта.

На страницах артистов в соцсетях информации о выступлениях нет, но и Успенская и Леша Свик разместили фото, сделанные в Харькове, что косвенно может подтверждать информацию дочери Котвицкого.

Предыдущий визит звезды шансона в Украину вызвал возмущение активистов, так как, по данным СМИ, Успенская признавалась в любви к российскому президенту Владимиру Путину и посещала Крым после оккупации. Однако певице не был запрещен въезд в нашу страну, а на ее концерте даже отметился политик Олег Ляшко.

Кроме того, дизайнер и оформитель Люси Айвазян выложила в сеть несколько снимков с Харьков Паласа Отеля, где, судя по всему, отдыхали гости.

Игорь Котвицкий - украинский бизнесмен и политик. Народный депутат Украины VIII созыва. В парламенте предыдущего созыва считался одним из самых богатых нардепов. В частности, в 2017 году в своей декларации он задекларировал 20 миллионов налички.

Джерело: newsroom.kh.ua