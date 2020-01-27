Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого
Помимо этого перед гостями праздника спели Серега и рэпер Леша Свик
Свой 50-й день рождения Котвицкий отпраздновал на гольф-курорте Superior Golf And Spa Resort. Снимки с мероприятия в Instagram разместила дочь бывшего парламентария Виолетта.
На страницах артистов в соцсетях информации о выступлениях нет, но и Успенская и Леша Свик разместили фото, сделанные в Харькове, что косвенно может подтверждать информацию дочери Котвицкого.
Предыдущий визит звезды шансона в Украину вызвал возмущение активистов, так как, по данным СМИ, Успенская признавалась в любви к российскому президенту Владимиру Путину и посещала Крым после оккупации. Однако певице не был запрещен въезд в нашу страну, а на ее концерте даже отметился политик Олег Ляшко.
Кроме того, дизайнер и оформитель Люси Айвазян выложила в сеть несколько снимков с Харьков Паласа Отеля, где, судя по всему, отдыхали гости.
Игорь Котвицкий - украинский бизнесмен и политик. Народный депутат Украины VIII созыва. В парламенте предыдущего созыва считался одним из самых богатых нардепов. В частности, в 2017 году в своей декларации он задекларировал 20 миллионов налички.
Джерело: newsroom.kh.ua