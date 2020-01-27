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    Шоу-биз

    Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого

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    Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого

    Помимо этого перед гостями праздника спели Серега и рэпер Леша Свик

    Свой 50-й день рождения Котвицкий отпраздновал на гольф-курорте Superior Golf And Spa Resort. Снимки с мероприятия в Instagram разместила дочь бывшего парламентария Виолетта.

    На страницах артистов в соцсетях информации о выступлениях нет, но и Успенская и Леша Свик разместили фото, сделанные в Харькове, что косвенно может подтверждать информацию дочери Котвицкого.

    Предыдущий визит звезды шансона в Украину вызвал возмущение активистов, так как, по данным СМИ, Успенская признавалась в любви к российскому президенту Владимиру Путину и посещала Крым после оккупации. Однако певице не был запрещен въезд в нашу страну, а на ее концерте даже отметился политик Олег Ляшко.

    Кроме того, дизайнер и оформитель Люси Айвазян выложила в сеть несколько снимков с Харьков Паласа Отеля, где, судя по всему, отдыхали гости.

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    Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого
    Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого
    Любовь Успенская выступила на дне рождения экс-нардепа Игоря Котвицкого

    Игорь Котвицкий - украинский бизнесмен и политик. Народный депутат Украины VIII созыва. В парламенте предыдущего созыва считался одним из самых богатых нардепов. В частности, в 2017 году в своей декларации он задекларировал 20 миллионов налички.

    Джерело: newsroom.kh.ua

    Олег Ляшко депутат Крым Харьков День рождения Instagram
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