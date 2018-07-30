Канье Уэст признался, что задумывался о суициде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Канье Уэст последнее время порядком эпатирует публику

41-летний музыкант открыто рассказал о своих проблемах со здоровьем и откровенно говорил о проблемах в браке.

На днях Канье и вовсе признался в Twitter, что задумывался о самоубийстве, но смог найти в себе силы продолжить жить и решить все проблемы мирным путем.

«Я посмотрел документальный фильм об Александре Макууине и сравнил показанное с его жизнью. Я знаю, каково это чувствовать, что хочешь наладить свою собственную жизнь, даже если это обозначает покончить с собой собственными руками. У меня бывали такие мысли и хочу поделиться с вами тем, что остановило меня от этого шага. Правило под номером один: избегайте тех людей, которые заставляют вас думать о самоубийстве», — написал музыкант.

Джерело: graziamagazine.ru