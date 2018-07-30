Супруга Алика Болдуина готовится стать мамой ещё раз



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На днях Хилария Болдуин заявила, что снова готова стать мамой

Супруга Алека Болдуина, которая в мае родила четвертого ребенка, мечтает о большой семье и хочет подарить старшей дочери младшую сестру.

В семье актера и инструктора по йоге четверо детей — старшая дочь и трое сыновей. Счастливые супруги хотят еще одну девочку. Это будет шестой ребенок для Алека и пятый для Хиларии.

«У меня есть дочь. Есть трое сыновей. Кармен хочет, чтобы у нее была младшая сестра — не проблема! Я уверена, все возможно», — сказала Хилария в интервью утреннему шоу Today.

Напомним, Алек Болдуин до встречи с Хиларией был женат на Ким Бейсингер. От нее у него есть дочь Айрленд. В 2012 году Алек женился на Хиларии, которая подарила ему четверых детей.