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    Жизнь

    У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью

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    Роуз Макгоуэн - У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью
    Роуз Макгоуэн

    На днях в иностранных СМИ появилась информация, что новой любовью Роуз Макгоуэн стала модель-андрогин Рейн Дав

    Парочку заметили целующейся на улицах Нью-Йорка. Поклонники не сразу поняли, что это за таинственный незнакомец рядом с Роуз, но затем личность возлюбленного была установлена.

    28-летняя Рейн родилась женщиной с внешностью мужчины. По ее словам, она всегда была недовольна своим внешним видом, но это же помогло ей начать карьеру в модельном бизнесе. Сейчас Рейн снимается в мужских и женских образах и просит обращаться к ней «они».

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    У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью
    У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью
    У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью

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    Джерело: graziamagazine.ru

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