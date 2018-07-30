У Роуз Макгоуэн роман с андрогинной моделью
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Розсилка
Роуз Макгоуэн
На днях в иностранных СМИ появилась информация, что новой любовью Роуз Макгоуэн стала модель-андрогин Рейн Дав
Парочку заметили целующейся на улицах Нью-Йорка. Поклонники не сразу поняли, что это за таинственный незнакомец рядом с Роуз, но затем личность возлюбленного была установлена.
28-летняя Рейн родилась женщиной с внешностью мужчины. По ее словам, она всегда была недовольна своим внешним видом, но это же помогло ей начать карьеру в модельном бизнесе. Сейчас Рейн снимается в мужских и женских образах и просит обращаться к ней «они».
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Джерело: graziamagazine.ru