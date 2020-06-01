Катя Осадчая устроила «голый» заплыв в холодном басейне: пикантные фото



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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая instagram.com/kosadcha/

Артистка поздравила фанов с первым днем лета

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая довольно оригинально поздравила своих поклонников с первым днем лета.

Так, ведущая программы «Светская жизнь» на своей странице в Instagram разместила провокационные фотографии. На них Осадчая изображена в бассейне ночью без верха от купальника. Как сообщила Осадчая, температура воды была +12.

«С первым днем лета! Первый заплыв в 00:30. Вода +12, но в бане было +90», - подписала смелые фотографии Екатерина.

Поклонники Осадчей остались в восторге от таких ее фотографий:

«Вы очень позитивная», «Очень горячие фото», «Катерина, вы гениальная авантюристка», «Так откровенно, мужественно встречать лето», - пишут восторженные юзеры.