Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II оказались фанатами «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Legion Media

Среди поклонников увлекательной саги оказались и монаршие особы

Выход заключительного сезона «Игры престолов» стал настоящей сенсацией. Даже те, кто не видел ни одной серии, обсуждают образы главных героев, их шутки и романы. Выяснилось, что среди поклонников сериала оказались герцоги Кембриджские и даже сама королева Елизавета II.

Изначально о своем небольшом guilty pleasure рассказал принц Уильям. Будущий король Великобритании в интервью на Radio 1 признался, что смотрел «Игру престолов», но только когда засыпали дети.

«Недавно мы посмотрели сериал «Родина» (Homeland), нам очень понравилось. Также мы смотрели «Игру престолов». Складывается впечатление, что ее сейчас смотрят вообще все, но, безусловно, оно того стоит», — поделился герцог в эфире.

Уильям добавил, что его супруге «Игра престолов» нравится. Более того, во время визита в Германию, герцоги на одном из мероприятий познакомились с актером Томом Влашихой, который сыграл Якена Х’гара. После встречи с представителями монархии, Том рассказал журналистам, что Кейт и Уильям пытались «вынудить» из него спойлеры.

«Они признались, что им очень нравится «Игра престолов» и они смотрели все сезоны. Они хотели узнать, чем все закончится, но я ничего не выдал. Я удивился, что у них нашлось на просмотр время», — пошутил Влашиха.

Выяснилось также, что о сериале не понаслышке знает сама королева. Издание Hello уверяет, что Елизавета II и ее муж, принц Филипп, рассказали о досуге во время визита в Северную Ирландию. Во время поездки они встретились с некоторыми актерами сериала. Королеве даже предложили присесть на знаменитый трон из «Игры престолов», но та отказалась, мотивировав поступок тем, что она не может сидеть на иностранных тронах.

Джерело: graziamagazine.ru