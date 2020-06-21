  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон сделала праздничные снимки Уильяма с детьми

    • Розсилка
    Принц Уильям со своими детьми - Кейт Миддлтон сделала праздничные снимки Уильяма с детьми
    Принц Уильям со своими детьми

    По сложившейся традиции Кенсингтонский дворец поделился с поклонниками новыми фото виновника торжества

    Старшему сыну принцессы Дианы исполнилось 38 лет. В этом году день рождения принца Уильяма совпал с празднованием Дня отца.

    Предпоследнее воскресенья июня выдалось насыщенным для семьи герцогов Кембриджских. Несмотря на то, что супруги уже начали появляться в свете после окончания изоляции, праздник они отметят в кругу семьи, не приглашая даже отца именинника, принца Чарльза. На такие меры Кейт и Уильям вынуждены идти ради безопасности своих родных.

    По сложившейся традиции Кенсингтонский дворец поделился с поклонниками новыми фото виновника торжества. Автором трогательных снимков стала сама герцогиня Кэтрин. Она давно занимается фотографией и предпочитает сама снимать семью для того, чтобы воссоздать более теплую атмосферу в кадре.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон сделала праздничные снимки Уильяма с детьми
    Кейт Миддлтон сделала праздничные снимки Уильяма с детьми

    Миддлтон опубликовала два снимка. На первом из них принц Уильям запечатлен с детьми на качелях. Шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи светятся от счастья, находясь рядом с любимым папой.

     Читайте также: Что бывает, когда животные встречаются со своим отражением в зеркале: забавные фото
    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ