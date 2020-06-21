Кейт Миддлтон сделала праздничные снимки Уильяма с детьми



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Принц Уильям со своими детьми

По сложившейся традиции Кенсингтонский дворец поделился с поклонниками новыми фото виновника торжества

Старшему сыну принцессы Дианы исполнилось 38 лет. В этом году день рождения принца Уильяма совпал с празднованием Дня отца.

Предпоследнее воскресенья июня выдалось насыщенным для семьи герцогов Кембриджских. Несмотря на то, что супруги уже начали появляться в свете после окончания изоляции, праздник они отметят в кругу семьи, не приглашая даже отца именинника, принца Чарльза. На такие меры Кейт и Уильям вынуждены идти ради безопасности своих родных.

По сложившейся традиции Кенсингтонский дворец поделился с поклонниками новыми фото виновника торжества. Автором трогательных снимков стала сама герцогиня Кэтрин. Она давно занимается фотографией и предпочитает сама снимать семью для того, чтобы воссоздать более теплую атмосферу в кадре.

Миддлтон опубликовала два снимка. На первом из них принц Уильям запечатлен с детьми на качелях. Шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи светятся от счастья, находясь рядом с любимым папой.