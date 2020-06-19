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    Жизнь

    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем

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    Принц Уильям - Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям

    Супруг Кейт Миддлтон признался, что уже обращался к врачам за помощью.

    У внука Елизаветы II начались проблемы со здоровьем. Принц Уильям резко теряет зрение и уже обращался с данной проблемой к медикам. В одном из недавних интервью он признался, что несколько лет замечает, как резкость зрения падает.

    «Зрение стало ухудшаться с возрастом. Когда я выступаю с речью, не вижу лиц слушателей», — отметил принц.

    Близкий к монаршей семье источник подтвердил, что герцог Кембриджский обеспокоен происходящим, так как изменения происходят слишком быстро. Лучшие доктора страны, которых он посещал за консультацией, резюмируют: если не начать лечение, то через пять лет принц может ослепнуть.

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    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем
    Принц Уильям рискует ослепнуть через 5 лет. У внука Елизаветы начались проблемы со здоровьем

    При дворе сходятся во мнении, что здоровье принца было подорвано отказом младшего брата от своих королевских обязанностей. Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл предпочел перебраться в США, пишет сайт «Актуальные новости».

    В итоге на герцога и герцогиню Кембриджских свалилась куча дополнительных обязанностей, времени на отдых почти не остается.

    «Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится», — отметил анонимный источник издания Gossipcop.

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    Кейт Миддлтон здоровье отдых
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