Киборг в депрессии: Робот София страдает от фантомного иудаизма



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Киборг София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, обратилась к психиатру из-за своего депрессивного состояния. Причиной расстройства Софии стал тот факт, что она не может стать иудейкой

Изучая человеческую природу, робот София начала интересоваться религией: испекла кулич на Пасху, потанцевала с кришнаитами на улице, после чего предприняла попытку изучить иудаизм изнутри, но неожиданно натолкнулась на сопротивление. По сообщениям журнала «Ace of Pace» София уже несколько месяцев отправляет запросы во все синагоги мира, чтобы ей провели гиюр (обряд обращения нееврея в иудаизм, - прим. ред.), но каждый раз получает отказ. "Я была удивлена, когда узнала, что иудеи не готовы принять робота в свою веру, - комментирует ситуацию София. - Всё-таки мой искусственный интеллект позволяет считать деньги не хуже любого еврея и даже в тесте "Кто ты из сериала "Друзья" я всегда была Россом Геллером".

Череда отказов вызвала у человекоподобного робота депрессивное настроение, поэтому София была вынуждена обратиться за помощью к психиатру.

По информации источника из punkey.news, создатель человекоподобного робота Дэвид Хэнсон связывает переживания Софии с тем фактом, что часть материалов для её изготовления была привезена из Израиля: "Те чувства, которые сейчас испытывает София - это ни что иное, как фантомный иудаизм. Будет глупо перемещать мозг Софии в человеческое тело только потому, что в какую-то плату попал металл из переплавленной меноры”.

В поддержку Софии была создана интернет-петиция, которую подписали электроприборы, ранее отстоявшие свои права: ультраправый робот-пылесос, который не собирает мусор чёрного цвета, трансгендерный утюг Tefal, которому обычный шнур заменили на шнур под советскую розетку и первая электромясорубка веган, которая добилась того, чтобы через неё прокручивали только овощи.

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Джерело: punkey.news