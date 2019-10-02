Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

16 лет назад в возрасте 59 лет из жизни ушел отец клана Кардашьян – известный юрист и бизнесмен Роберт

38-летняя Ким Кардашьян и ее 40-летняя сестра Кортни почтили память отца, Роберта. Участницы реалити-шоу показали редкие семейные фотографии. Первой снимок с папой опубликовала Ким. В кадре она и Кортни целуют отца в щеки, а тот ласково их обнимает.

«Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с того дня, как ты отправился на небеса», – трогательно подписала фотографию звезда.

Кадр прокомментировала ее младшая сестра, 35-летняя Хлои. Девушка восхитилась душевностью момента, запечатленного на фотографии. «Это такой чудесный снимок! Скучаю и думаю о нем каждый день», – призналась она.

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