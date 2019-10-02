  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    16 лет назад в возрасте 59 лет из жизни ушел отец клана Кардашьян – известный юрист и бизнесмен Роберт

    38-летняя Ким Кардашьян и ее 40-летняя сестра Кортни почтили память отца, Роберта. Участницы реалити-шоу показали редкие семейные фотографии.  Первой снимок с папой опубликовала Ким. В кадре она и Кортни целуют отца в щеки, а тот ласково их обнимает.

    1 з 47
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»
    Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом. «Скучаю по тебе, папа»

    «Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с того дня, как ты отправился на небеса», – трогательно подписала фотографию звезда.

    Кадр прокомментировала ее младшая сестра, 35-летняя Хлои. Девушка восхитилась душевностью момента, запечатленного на фотографии. «Это такой чудесный снимок! Скучаю и думаю о нем каждый день», – призналась она.

     Читайте также: Настя Каменских занимается сексом с Потапом в аэропортах
    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ