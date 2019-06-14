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    Жизнь

    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме

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    Дональд Трамп и Ким Кардашьян в Белом доме - Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Дональд Трамп и Ким Кардашьян в Белом доме
    instagram.com/realdonaldtrump

    На днях Ким в очередной раз приехала в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом и обсудила необходимость реформы тюремной системы

    Ким выступила с речью в поддержку заключенных, призвав американские власти поддержать ее в оказании помощи тем, кто освободился из тюрьмы и пытается начать новую жизнь и "встать на верный путь". С трибуны звезда объявила о запуске программы, которая поможет бывшим заключенным ходить на собеседования и адаптироваться к обычной жизни.

    По данным свежего доклада Комиссии по вынесению приговоров США, более 1000 заключенных, освобожденных по УДО, получили возможность устроиться на работу.

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    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    Ким Кардашьян во второй раз побывала в Белом доме
    instagram.com/realdonaldtrump

    «Она довольно популярна», - прокомментировал выступление Кардашьян Трамп.

    После своего выступления Ким заняла почетное место в первом ряду между Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером.

    Джерело: Hello!

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