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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех

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    <div class="sel_item">Ким Кардашьян</div> - Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян

    Знаменитость отказалась от натуральных шуб

    Американская актриса и модель Ким Кардашян заявила, что отказалась от натурального меха в пользу искусственного. Все свои шубы она уже заменила. Об этом модель накануне рассказала в своем блоге. Сообщение Ким сопроводила снимком, на котором изображена ее нарядная пятилетняя дочь Норт. Юная модница надела мамину белую шубу и черную кепку, пытаясь повторить один из образов Кардашян.

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    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех
    Ким Кардашьян перешла на искусственный мех

     «Вспомните, когда я носила это! Она собрала такой же образ, как я, но вот вам интересный факт – я заменила все свои любимые шубы из натурального меха их искусственными копиями», – написала в блоге Ким.

    Эта новость обрадовала и поклонников актрисы, и зоозащитников. Одна из организаций, которая отстаивает права животных, обратилась к Кардашян с благодарностью.

     

    актриса Кардашьян
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