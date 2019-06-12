Ким Кардашьян перешла на искусственный мех



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Ким Кардашьян

Знаменитость отказалась от натуральных шуб

Американская актриса и модель Ким Кардашян заявила, что отказалась от натурального меха в пользу искусственного. Все свои шубы она уже заменила. Об этом модель накануне рассказала в своем блоге. Сообщение Ким сопроводила снимком, на котором изображена ее нарядная пятилетняя дочь Норт. Юная модница надела мамину белую шубу и черную кепку, пытаясь повторить один из образов Кардашян.

«Вспомните, когда я носила это! Она собрала такой же образ, как я, но вот вам интересный факт – я заменила все свои любимые шубы из натурального меха их искусственными копиями», – написала в блоге Ким.

Эта новость обрадовала и поклонников актрисы, и зоозащитников. Одна из организаций, которая отстаивает права животных, обратилась к Кардашян с благодарностью.