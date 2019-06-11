Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках



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Кайли Дженнер нашла замену Джордин Вудс — юная мама тесно сдружилась со звездой Instagram Анастасией Караниколау.

Представительница семейства Кардашьян опубликовала несколько снимков, которые привели подписчиц в восторг.

Кайли и Анастасия позировали около велосипеда в похожих образах. Девушки надели купальники, подчеркивающие их ягодицы, головные уборы Burberry и кроссовки Chanel.

На другом снимке красавицы показали себя в парных костюмах Chanel — бежевом и голубом.

«День гольфа с моей дорогой», — подписала снимок Дженнер.

Джерело: graziamagazine.ru