Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках
21-летняя миллионерша посвящает свободное время подругам
Кайли Дженнер нашла замену Джордин Вудс — юная мама тесно сдружилась со звездой Instagram Анастасией Караниколау.
Представительница семейства Кардашьян опубликовала несколько снимков, которые привели подписчиц в восторг.
Кайли и Анастасия позировали около велосипеда в похожих образах. Девушки надели купальники, подчеркивающие их ягодицы, головные уборы Burberry и кроссовки Chanel.
На другом снимке красавицы показали себя в парных костюмах Chanel — бежевом и голубом.
«День гольфа с моей дорогой», — подписала снимок Дженнер.
Джерело: graziamagazine.ru