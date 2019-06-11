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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках

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    Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках

    21-летняя миллионерша посвящает свободное время подругам

    Кайли Дженнер нашла замену Джордин Вудс — юная мама тесно сдружилась со звездой Instagram Анастасией Караниколау.

    Представительница семейства Кардашьян опубликовала несколько снимков, которые привели подписчиц в восторг.

    Кайли и Анастасия позировали около велосипеда в похожих образах. Девушки надели купальники, подчеркивающие их ягодицы, головные уборы Burberry и кроссовки Chanel.

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    Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках
    Кайли Дженнер позировала с подругой в одинаковых микрокупальниках

    На другом снимке красавицы показали себя в парных костюмах Chanel — бежевом и голубом.

    «День гольфа с моей дорогой», — подписала снимок Дженнер.

    Джерело: graziamagazine.ru

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