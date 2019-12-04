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    Жизнь

    Кличко купил новый велосипед и пожаловался на лишние килограммы (фото)

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    <p>Мэр Киева проехал 1700 км по дорогам столицы</p> <div></div> - Кличко купил новый велосипед и пожаловался на лишние килограммы (фото)

    Мэр Киева проехал 1700 км по дорогам столицы

    2019-й год добавил Кличко седины

    После официальной части отчета о результатах работы городской власти в 2019 году мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал некоторые фотографии из своего личного архива. Он показал, в каких странах он побывал в течение этого года, а также рабочие будни столичного головы.

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    Виталий Кличко на новом велосипеде

    Также Кличко сообщил о покупке нового велосипеда. «В этом году я купил еще один велосипед. Всего за этот год проехал где-то 1700 км нашим любимым городом», - рассказал он.

    Кличко добавил, что этот год придал ему немного седины, дополнительных 3 кг веса, два из которых он хочет сбросить ближайшее время.

     

    Виталий Кличко мэр
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