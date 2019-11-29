  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)

    • Розсилка
    <p>На день рождения к Гордону пришли Кличко, Саакашвили, Кравчук и другие</p> <div></div> - «Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)

    На день рождения к Гордону пришли Кличко, Саакашвили, Кравчук и другие

    Фото: jetsetter.ua.

    Кличко толкал тост, а Поплавский «пел» со сцены

    Телеведущий и журналист и политик Дмитрий Гордон с размахом отметил 52-летие, устроив такую масштабную вечеринку, словно это был юбилей. Помимо этого, на днях у Гордона было более радостное событие - он с супругой стали родителями в седьмой раз.

    На праздник к имениннику, который состоялся в загородном конном клубе, пришли представители старой и нынешней политической элиты.

    Леонид Кравчук, Анна Герман, Александр Омельченко, Ирэна Кильчицкая, Виталий Кличко, Александр Мороз, Игорь Никонов, Вагиф Алиев, Игорь и Григорий Суркисы и Саакашвили толкали тосты за Гордона.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Алеся Бацман и Дмитрий Гордон
    «Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)
    Оля Полякова
    Надежда Савченко и Леонид Кравчук
    Юла и Анатолич
    Игорь Лихута
    Александр Мороз
    Екатерина Осадчая
    Дмитрий Гордон
    «Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)
    «Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)
    Jerry Heil
    Дмитрий Гордон и Игорь Смешко
    Михаил Поплавский
    Фото: jetsetter.ua.

    Для гостей выступали Jerry Heil, итальянский певец Пупо, Мария Максакова, Оля Полякова, Михаил Поплавский с балетом.

    Также на празднике Оля Полякова и Лилия Подкопаева со своими мужьями, Надежда Савченко, Савик Шустер и многие другие.

     

     

    Виталий Кличко праздник журналист Надежда Савченко Михаил Поплавский телеведущий Леонид Кравчук Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ