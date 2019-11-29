«Винегрет» из скандальных политиков и звезд: кто засветился на 52-летии Гордона (фото)



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На день рождения к Гордону пришли Кличко, Саакашвили, Кравчук и другие Фото: jetsetter.ua.

Кличко толкал тост, а Поплавский «пел» со сцены

Телеведущий и журналист и политик Дмитрий Гордон с размахом отметил 52-летие, устроив такую масштабную вечеринку, словно это был юбилей. Помимо этого, на днях у Гордона было более радостное событие - он с супругой стали родителями в седьмой раз.

На праздник к имениннику, который состоялся в загородном конном клубе, пришли представители старой и нынешней политической элиты.

Леонид Кравчук, Анна Герман, Александр Омельченко, Ирэна Кильчицкая, Виталий Кличко, Александр Мороз, Игорь Никонов, Вагиф Алиев, Игорь и Григорий Суркисы и Саакашвили толкали тосты за Гордона.

Для гостей выступали Jerry Heil, итальянский певец Пупо, Мария Максакова, Оля Полякова, Михаил Поплавский с балетом.

Также на празднике Оля Полякова и Лилия Подкопаева со своими мужьями, Надежда Савченко, Савик Шустер и многие другие.