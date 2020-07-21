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    Жизнь

    Колдун в Индии накормил фекалиями и поджег клиентку

    • Розсилка
    Колдун в Индии накормил фекалиями и поджег клиентку

    Впоследствии полиция задержала и племенного колдуна

    В округе Индии Малкангири колдун, пытаясь изгнать из клиентки бесов, сначала поджег ее, а затем накормил свиными фекалиями. Об этом пишет India Today.

    На протяжении недели жительница села плохо себя чувствовала. Тогда ее соседи решили, что девушка одержима злым духом и отдали ее местному колдуну. Тот установил, что в нее вселился призрак.

    Чтобы изгнать злой дух, экзорцист стал избивать девушку, поджег ей лицо, а потом заставил есть экскременты. Через некоторое время состояние местной жительницы ухудшилось, ее госпитализировали с ожогами.

    Впоследствии полиция задержала и племенного колдуна. Его подозревают в покушении на убийство девушки.

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    полиция убийство курьез
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