Рост - не помеха. Парочки, где девушка выше парня, поделились милыми снимками (фото)



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Пользователи сети поделились своими счастливыми отношениями, где молодой человек куда ниже своей дамы

Когда дело доходит до отношений, многие выставляют огромный список требований, которым должен соответствовать партнёр. Частенько там встречается пунктик по поводу роста — некоторые девушки хотят заполучить себе парня не меньше 180 сантиметров, а те ищут девушек ниже себя. Однако многих не устраивает такой стереотипный подход: пользователи сети поделились своими счастливыми отношениями, где молодой человек куда ниже своей дамы. И их снимки только доказывают, что настоящей любви рост не помеха.

Пользовательница Твиттера под ником lilgrapefruits поделилась историей Лизз Адамс — эта девушка похвасталась отношениями со своим парнем, который ниже нее.

Уже 8 лет счастлива замужем за своим 165-сантиметровым королём, пока вас игнорируют алкоголики ростом 187 сантиметров и навыками чтения на уровне 7 класса. Но да, говорите, что встречаетесь только с высокими мужчинами.

В комментариях появились и другие парочки, в которых дамы выше своих парней