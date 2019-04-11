Королева Елизавета II начала активно готовить Кейт Миддлтон к принятию короны



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Елизавета ІІ

Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма в 2011 году. Они воспитывают троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и Луи, которому скоро исполнится 1 год

Между правящей королевой Великобритании и супругой принца Уильяма - особая связь. 37-летняя Кейт Миддлтон сумела войти в круг доверия Елизаветы II.

Британская королева и супруга ее внука Уильяма в последнее время встречаются все чаще. И не только на официальных приемах. «Они развили более глубокую дружбу после того, как Кейт и Уильям переехали из своего загородного дома Энмер-Холл в Норфолке в Кенсингтонский дворец, который находится в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца, где проживает Елизавета II», - поделился источник из окружения королевской семьи.

Принц Уильям унаследует престол от своего 70-летнего отца принца Чарльза. Со времен замужества Кейт Миддлтон понимает, что когда-нибудь ей уготована судьба королевы-консорта.

«Герцогиня готовится к этому с помощью Ее Величества Королевы. Она действительно взяла Кейт под свое крыло», - сообщает Usmagazine со ссылкой на своего собеседника.

Инсайдер пояснил, что Елизавета II и Кейт Миддлтон часто часами обсуждают королевскую жизнь и будущее монархии. Несмотря на плотный график представителей королевской семьи, они стараются видеться как можно чаще. «Иногда они случайно наверстывают упущенное за послеобеденным чаем. В других случаях у них проходят более официальные встречи, где королева один на один интенсивно готовит Кейт к принятию короны», - продолжил источник.

Джерело: Cosmopolitan