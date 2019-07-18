Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Летиция instagram.com/royal.addicted/

Монаршая особа выбрала наряд демократичного бренда для выхода в свет

Королева Испании Летиция является одной из ключевых модных икон в Европе. Ее чувство стиля часто хвалят не только поклонники, но и эксперты. При этом монаршая особа считает, что хорошо выглядеть можно и в бюджетных нарядах.

Так, Летиция появилась на конгрессе в Мадридском дворце в стильном твидовом платье с вырезом-лодочкой и короткими рукавами вовсе не от Chanel или Dior, а от бюджетного бренда Zara. Судя по данным на сайте, такой наряд стоит около 20 евро.

При этом на обуви королева Испании экономить не стала, надев к платью туфли в цвет от Carolina Herrera.



