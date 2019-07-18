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    Жизнь

    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро

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    <p>Королева Летиция</p> <p>instagram.com/royal.addicted/</p> - Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро

    Королева Летиция

    instagram.com/royal.addicted/

    Монаршая особа выбрала наряд демократичного бренда для выхода в свет

    Королева Испании Летиция является одной из ключевых модных икон в Европе. Ее чувство стиля часто хвалят не только поклонники, но и эксперты. При этом монаршая особа считает, что хорошо выглядеть можно и в бюджетных нарядах.

    Так, Летиция появилась на конгрессе в Мадридском дворце в стильном твидовом платье с вырезом-лодочкой и короткими рукавами вовсе не от Chanel или Dior, а от бюджетного бренда Zara. Судя по данным на сайте, такой наряд стоит около 20 евро.

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    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    Королева Летиция появилась на публике в платье за 20 евро
    instagram.com/royal.addicted/

    При этом на обуви королева Испании экономить не стала, надев к платью туфли в цвет от Carolina Herrera.

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