Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
Королева Летиция с семьей
Legion-Media
Женственный лук королевы восхитил сеть
46-летняя королева Летиция вместе с мужем и дочерьми отдыхает в собственной резиденции на Пальма-де-Мальорке. Вся семья приняла участие в официальном фотоколле.
Для съемки в саду первая леди Испании выбрала идеальный летний образ. На Летиции было белоснежное приталенное платье с малиновым принтом в виде роз, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой нежный женственный образ она сопроводила светло-бежевыми эспадрияльми на танкетке — их королева обожает носить в отпуске.
Legion-Media, instagram.com/_crownclub
Волосы Летиция уложила в излюбленную прическу и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.
Джерело: graziamagazine.ru