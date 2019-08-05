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    Жизнь

    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете

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    Королева Летиция с семьей - Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция с семьей
    Legion-Media

    Женственный лук королевы восхитил сеть

    46-летняя королева Летиция вместе с мужем и дочерьми отдыхает в собственной резиденции на Пальма-де-Мальорке. Вся семья приняла участие в официальном фотоколле.

    Для съемки в саду первая леди Испании выбрала идеальный летний образ. На Летиции было белоснежное приталенное платье с малиновым принтом в виде роз, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой нежный женственный образ она сопроводила светло-бежевыми эспадрияльми на танкетке — их королева обожает носить в отпуске.

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    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Королева Летиция в нежном платье с розами снялась в семейном фотосете
    Legion-Media, instagram.com/_crownclub

    Волосы Летиция уложила в излюбленную прическу и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

    Джерело: graziamagazine.ru

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