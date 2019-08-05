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    Жизнь

    Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике

    • Розсилка
    Рита Ора - Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике
    Рита Ора
    instagram.com/ritaora

    Звезда в крошечном бикини позировала на Ибице

    28-летняя Рита Ора устроила себе отпуск. Провести последний месяц лета певица решила на Ибице.

    Артистка поделилась с поклонниками соблазнительной фотосессией, сделанной на побережье. Рита примерила эффектное крошечное бикини цвета фуксии.

    Купальник знаменитости был дополнен аккуратными оборками, что добавило ее образу толику романтичности. Завершающим штрихом аутфита блондинки стали очки Dior в стиле cat-eye.

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    Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике
    Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике
    Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике

    Рита оставила распущенными роскошные локоны. Пляжная фотосессия получилась очень «горячей». Повысить «градус» помогли снимки звезды, сделанные со спины.

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