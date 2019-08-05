Рита Ора взбудоражила сеть снимками в купальнике
Рита Ора
instagram.com/ritaora
Звезда в крошечном бикини позировала на Ибице
28-летняя Рита Ора устроила себе отпуск. Провести последний месяц лета певица решила на Ибице.
Артистка поделилась с поклонниками соблазнительной фотосессией, сделанной на побережье. Рита примерила эффектное крошечное бикини цвета фуксии.
Купальник знаменитости был дополнен аккуратными оборками, что добавило ее образу толику романтичности. Завершающим штрихом аутфита блондинки стали очки Dior в стиле cat-eye.
Рита оставила распущенными роскошные локоны. Пляжная фотосессия получилась очень «горячей». Повысить «градус» помогли снимки звезды, сделанные со спины.