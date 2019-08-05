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    Шоу-биз

    Злата Огневич показала своего отца: фото

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    Злата Огневич показала своего отца: фото
    viva.ua

    Украинская певица Злата Огневич показала редкое фото со своим отцом Леонидом Бордюгом

    Новый снимок Злата опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии певица показывает язык, а ее папа серьезно смотрит в камеру в солнцезащитных очках. 

    Украинская звезда редко показывает своих родителей в социальных сетях. Однако, если она все же публикует семейные фото, то всегда сопровождает их трогательной подписью. 

    Под новым снимком с отцом Огневич отметила, что он очень добрый и хорошо к ней относится. 

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    instagram.com/zlata.ognevich

    «Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне», – подписала семейный снимок Злата.

    Подписчики оказались в восторге от папы и отметили, что Леонид выглядит весьма стильно, а также и молодо. Ко всему, многие из комментаторов сошлись во мнении, что отец очень похож на знаменитого британского актера и продюсера Шона Коннери. 

    В прошлом году Злата продемонстрировала нежный кадр, на котором она проводит время с мамой на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

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    instagram.com/zlata.ognevich

    «Счастье, когда видишь, как мама улыбается... На самом деле, это очень легко сделать – надо просто любить своих родителей», – заявила Огневич.


    Джерело: segodnya.ua

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