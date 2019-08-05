Злата Огневич показала своего отца: фото



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viva.ua

Украинская певица Злата Огневич показала редкое фото со своим отцом Леонидом Бордюгом

Новый снимок Злата опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии певица показывает язык, а ее папа серьезно смотрит в камеру в солнцезащитных очках.

Украинская звезда редко показывает своих родителей в социальных сетях. Однако, если она все же публикует семейные фото, то всегда сопровождает их трогательной подписью.

Под новым снимком с отцом Огневич отметила, что он очень добрый и хорошо к ней относится.

instagram.com/zlata.ognevich

«Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне», – подписала семейный снимок Злата.

Подписчики оказались в восторге от папы и отметили, что Леонид выглядит весьма стильно, а также и молодо. Ко всему, многие из комментаторов сошлись во мнении, что отец очень похож на знаменитого британского актера и продюсера Шона Коннери.

В прошлом году Злата продемонстрировала нежный кадр, на котором она проводит время с мамой на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

instagram.com/zlata.ognevich

«Счастье, когда видишь, как мама улыбается... На самом деле, это очень легко сделать – надо просто любить своих родителей», – заявила Огневич.





Джерело: segodnya.ua