«Яхта, август, и мы с тобой влюблены»: соблазнительные летние фото Нади Дорофеевой



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instagram.com/nadyadorofeeva

Звезда успела опубликовать солнечные снимки, на которых появилась в сексуальных образах

Популярная украинская певица Надежда Дорофеева отправилась на отдых со своим мужем Владимиром Дантесом

На этот раз Надежда Дорофеева выбрала для семейного отпуска яркую Италию. Артистка со своим мужем отправились в провинцию Лечче, что в южной части страны.

Даже на курорте Надежда Дорофеева не забыла о своем блоге в Instagram, поэтому поделилась в сети зажигательными снимками.

Горячие фото звездные супруги сделали во время прогулки на яхте. Там Надежда Дорофеева предстала перед камерой в сплошном розовом купальнике, в котором обнажила свои упругие ягодицы. Артистка легла на диван, заняв достаточно игривую позу.

instagram.com/nadyadorofeeva

«Яхта, август, и мы с тобой влюблены», – процитировала она в подписи песню Валентина Стрыкало.

instagram.com/nadyadorofeeva

А вот в последний день отдыха Надежда Дорофеева примерила черный купальник, в котором показала потрясающую фигуру. Пожалуй, наряды жены вдохновили Владимира Дантеса на воспоминания о медовом месяце. Мужчина решил повторить пикантное фото, сделанное во время их отдыха, показав вблизи ягодицы артистки.

instagram.com/vladimirdantes

«Финальный! Сегодня последний переход и мы полетим. В наш медовый месяц была сделана подобная фотография. И вот накануне 8 лет совместной жизни, идеально закосплеили», – написал Владимир Дантес.

Джерело: 24tv.ua