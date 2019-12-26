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    Жизнь

    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество

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    <p>&laquo;Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами&raquo;, &ndash; сказал Трамп</p> <div></div> - Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество

    «Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами», – сказал Трамп

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    24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что все еще не подготовил подарок для своей супруги — Мелании. Об этом глава государства сообщил во время телемоста с военнослужащими, передает The Hill.

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    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество
    Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество

    «Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени, – отметил американский президент, отвечая на вопрос военных о подарке для первой леди. – У меня для нее есть красивая открытка… и много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами».

    Ранее мы сообщали, что супруга президента США Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса

    знаменитости Рождество Дональд Трамп новости
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