Красивая открытка и много любви: Дональд Трамп не купил супруге подарок на Рождество



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«Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами», – сказал Трамп

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24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что все еще не подготовил подарок для своей супруги — Мелании. Об этом глава государства сообщил во время телемоста с военнослужащими, передает The Hill.

«Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени, – отметил американский президент, отвечая на вопрос военных о подарке для первой леди. – У меня для нее есть красивая открытка… и много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами».

Ранее мы сообщали, что супруга президента США Мелания Трамп в белом наряде опозорилась на рождественском балу Конгресса