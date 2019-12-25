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    Фото

    Виктория Бэкхэм похвасталась фото мужа в шапке Санты

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    Виктория Бэкхэм похвасталась фото мужа в шапке Санты
    instagram.com/victoriabeckham

    Виктория рассказала, что собирается подарить Дэвиду на Рождество

    Виктория Бекхэм недавно рассказала, что собирается подарить Дэвиду на Рождество паззл со своим портретом, а также поделилась рождественским фото мужа. Об этом известно из Instagram-аккаунта Виктории Бэкхэм.

    «Что подарить Дэвиду? У него есть все! Так что я решила подарить ему паззл… с моим портретом! Шучу! Это будет фото всех детей… Но это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества», - пошутила Виктория.

    Накануне Рождества Виктория опубликовала милое фото супруга, на котором Дэвид сидит за столом в белом халате в шапочке Санты.

    «Счастливого кануна Рождества! Мы любит тебя, Дэвид», – написала знаменитость.

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    «Какой красивый Дед Мороз! Можно только мечтать, что он спустится в трубу в этом году…», «Я знаю, что я хочу на Рождество», «Ты счастливая девушка», «Все, что я хочу на Рождество, - этот Санта!», - написали девушки в комментариях под фото.


    знаменитости фотография Рождество
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