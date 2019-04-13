Кто такая Роуз Ханбери и почему все уверены, что она любовница принца Уильяма?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vanityfair / dailymail



Осложняет нынешний королевский скандал то, что Роуз – близкая подруга Кейт

Британские СМИ взорвала новость о «скандале в королевском семействе»: несколько дней на первых полосах пестрят заголовки о том, что принц Уильям изменил герцогине Кейт с ее близкой подругой. Факт измены не подтвержден, но имя новой пассии принца у всех на устах, а Кенсингтон поспешил выпустить официальное заявление о том, что вокруг сплошная ложь и провокация. Кто же такая Роуз Ханбери и чем она могла заинтересовать Уильяма?

Роуз родилась в аристократической семье, а ее бабушка со стороны мамы (леди Элизабет, дочь графа Кавана) с детства дружила с королевой Елизаветой и принцессой Маргарет и даже присутствовала на свадьбе Елизаветы и Филиппа в роли подружки невесты. В юности Роуз проводила время на светских раутах, компании на которых ей составляли другие аристократки – например, дочь Камиллы Паркер-Боулз по имени Лора. Ханбери успела поработать моделью после того, как удачно познакомилась с Кейт Мосс на одной из таких вечеринок и стала сотрудничать с открывшим ее агентством Storm. Однако модельная карьера ей быстро наскучила: девушка метила выше и решила связать себя с политикой, начав с должности ассистента теневого министра по вопросам образования Майкла Гоува.

В 2005 году Роуз уже работала секретарем у премьер-министра Великобритании Тони Блэра, с которым ей тут же приписали служебный роман, несмотря на значительную разницу в возрасте. Тогда вся пресса так же была занята обсуждением ее имени и происхождения, но по другому поводу: из-за фото в купальнике рядом с министром, которое сильно подмочило их репутацию.

Долго искать свою настоящую и перспективную любовь девушке не пришлось: своего будущего мужа она встретила на одном из светских раутов. Им стал режиссер Дэвид Роксеведж – 7-й маркиз Холмондлейский (Чамли), который старше нее на 24 года. Роуз выходила за него замуж уже будучи беременной. Об этом было объявлено на следующий день после свадьбы, отгремевшей в 2009 году в Челси. Муж подарил Роуз титул маркизы Холмондейской и перевез ее в Норфолк, где пара поселилась в старинном родовом гнезде – замке Хоутон-Холле. В их имении 106 комнат, и оно в несколько раз больше, чем Анмер-Холл – дом герцогов Кембриджских, подаренный им королевой Елизаветой. У Роуз и Дэвида сейчас трое детей – близнецы Александр Хью Джордж, граф Роксеведж, и Оливер Тимоти, лорд Чамли, а также дочь леди Ирис Марина Алина.

Особенно осложняет нынешний королевский скандал то, что Роуз – близкая подруга Кейт. Живя по соседству в Норфолке, девушки довольно тесно общались, имея много общего. Обе знатного происхождения, примерно одного возраста, воспитывают маленьких детей. Известно также, что Кейт и Роуз вместе были патронами одного детского благотворительного фонда, и маркиза Холмондейская с супругом присутствовала на свадьбе герцогов Кембриджских.

Авторы статей о романе между Уильямом и Роуз утверждают, что чувства между ними вспыхнули во время беременности Кейт третьим ребенком. Принц якобы часто навещал маркизу с визитами вовсе не дружеского характера, а Кейт об этом узнала и потребовала прекратить встречи, а также вычеркнуть супругов Чамли из их круга общения. Дворец эту информацию опровергает и готовит иск против издания In Touch, распространившего, по словам Уильяма, ложную информацию о его измене.

Джерело: Super