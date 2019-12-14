Кучма пересел на новенький Mercedes за $500 тысяч (фото)
Бывший президент Леонид Кучма пересел на новый автомобиль
Mercedes-Benz S600 Guard W222 - особенно защищенная версия седана последнего поколения
У бывшего президента Украины Леонида Кучмы - новый автомобиль. Кортеж экс-главы государства заметили в центре Киева. Как пишут СМИ, теперь Леонид Данилович ездит на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard W222, причем в сопровождении госохраны на Mercedes GL.
Mercedes-Benz S600 Guard W222 - особенно защищенная версия седана последнего поколения. Как правило, такой автомобиль оснащен баллистической защитой высокого уровня (VR9), 6-литровым твин-турбо V12, выдающий 523 лошадиные силы.
Стоит такой седан минимум полмиллиона долларов. Не исключено, что машину выделило государство, ведь Кучма является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
До этого у Кучмы был Mercedes S-Class W221, также бронированный. Экс-президент пользовался этим авто в течение последних 12 лет.