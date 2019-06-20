Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
Джамала
instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица опубликовала на своей странице в соцсети новые снимки
Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала обожает легкие и воздушные платья от украинских дизайнеров.
Совсем недавно артистка выгуляла роскошную вышиванку в Марокко, а сегодня показала фолловерам в соцсети еще один стильный лук.
На своей странице в Instagram певица опубликовала серию семейных фотографий с супругом и сыном. На одном из фото Джамала запечатлена в воздушном платье с цветочным принтом от украинского дизайнера Лилии Пустовит.
Второй образ артистки – невесомое кораллово-белое платье с юбкой-плиссе.
instagram.com/jamalajaaa