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    Шоу-биз

    Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера

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    Джамала - Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
    Джамала
    instagram.com/jamalajaaa

    Украинская певица опубликовала на своей странице в соцсети новые снимки

    Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала обожает легкие и воздушные платья от украинских дизайнеров.

    Совсем недавно артистка выгуляла роскошную вышиванку в Марокко, а сегодня показала фолловерам в соцсети еще один стильный лук.

    На своей странице в Instagram певица опубликовала серию семейных фотографий с супругом и сыном. На одном из фото Джамала запечатлена в воздушном платье с цветочным принтом от украинского дизайнера Лилии Пустовит. 

    Второй образ артистки – невесомое кораллово-белое платье с юбкой-плиссе. 

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    Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
    Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
    Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
    Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера
    instagram.com/jamalajaaa

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