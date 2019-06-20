Джамала очаровала сеть легкими платьями от украинского дизайнера



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Джамала instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица опубликовала на своей странице в соцсети новые снимки

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала обожает легкие и воздушные платья от украинских дизайнеров.

Совсем недавно артистка выгуляла роскошную вышиванку в Марокко, а сегодня показала фолловерам в соцсети еще один стильный лук.

На своей странице в Instagram певица опубликовала серию семейных фотографий с супругом и сыном. На одном из фото Джамала запечатлена в воздушном платье с цветочным принтом от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Второй образ артистки – невесомое кораллово-белое платье с юбкой-плиссе.