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    Жизнь

    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини

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    <p>Клаудиа Шиффер</p> <p>instagram.com/claudiaschiffer/</p> - Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини

    Клаудиа Шиффер

    instagram.com/claudiaschiffer/

    Супермодель воспитывает сына и двоих дочерей

    48-летняя Клаудия Шиффер отдыхает с семьей и друзьями на роскошной яхте в Италии. Топ-модель похвасталась отличной спортивной формой в сексуальном купальнике.

    Знаменитая немка весело провела время на арендованной яхте у острова Эльба в Тосканском архипелаге – на популярном курортном месте. Модель наслаждалась солнечной погодой и много загорала. Шиффер выбрала соблазнительное бикини леопардовой расцветки. Свой образ супермодель дополнила золотой подвеской и модными солнцезащитными очками в крупной оправе. Для удобства Клаудиа собрала волосы в хвост.

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    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини
    Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини

    Шиффер отдохнула с мужем, 48-летним режиссером Мэттью Воном. Вместе с друзьями они фотографировали друг друга и наслаждались прохладительными напитками.

    Рядом со взрослыми веселились дети супругов, 16-летний сын Каспар и две дочери – 15-летняя Клементина и 9-летняя Вайолет.

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