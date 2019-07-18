Легендарная Клаудия Шиффер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом бикини



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Клаудиа Шиффер instagram.com/claudiaschiffer/

Супермодель воспитывает сына и двоих дочерей

48-летняя Клаудия Шиффер отдыхает с семьей и друзьями на роскошной яхте в Италии. Топ-модель похвасталась отличной спортивной формой в сексуальном купальнике.

Знаменитая немка весело провела время на арендованной яхте у острова Эльба в Тосканском архипелаге – на популярном курортном месте. Модель наслаждалась солнечной погодой и много загорала. Шиффер выбрала соблазнительное бикини леопардовой расцветки. Свой образ супермодель дополнила золотой подвеской и модными солнцезащитными очками в крупной оправе. Для удобства Клаудиа собрала волосы в хвост.

Шиффер отдохнула с мужем, 48-летним режиссером Мэттью Воном. Вместе с друзьями они фотографировали друг друга и наслаждались прохладительными напитками.

Рядом со взрослыми веселились дети супругов, 16-летний сын Каспар и две дочери – 15-летняя Клементина и 9-летняя Вайолет.



