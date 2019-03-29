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    Жизнь

    Леся Никитюк беременна?

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк беременна?
    Леся Никитюк

    Телеведущая удивила неожиданными снимками в соцсети

    Ни один день Леси Никитюк не проходит без сториз в ее мегапопулярном Instagram, где она частенько балует своих подписчиков. А иногда – еще и как интригует!

    Вот и сегодня звезда Нового канала поделилась коротким видео, на котором крутится у зеркала с заметно увеличившимся животиком. Непривычные объемы телезвезды подчеркивает красное мини-платье, которое команда стилистов выбрала для съемок шоу «Кто против блондинок?»

    «Может, лучше втянуть? – любуясь своим отражением, размышляет вслух Леся Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!»

    Что это – рассекречивание беременности или очередная шутка звезды? Пока фолловерам телеведущей остается лишь догадываться.

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    Леся Никитюк беременна?
    Леся Никитюк беременна?

    Но, учитывая, что всего пару недель назад знаменитая блондинка хвасталась осиной талией на берегу Шарм-эль-Шейха, поклонникам Леси рано готовить поздравительные речи.

    К слову, в недавнем интервью ведущая призналась, что задумывается о пополнении. По словам Леси Никитюк первые годы жизни своего будущего первенца она планирует провести за границей.

     

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