Леся Никитюк беременна?



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Леся Никитюк

Телеведущая удивила неожиданными снимками в соцсети

Ни один день Леси Никитюк не проходит без сториз в ее мегапопулярном Instagram, где она частенько балует своих подписчиков. А иногда – еще и как интригует!

Вот и сегодня звезда Нового канала поделилась коротким видео, на котором крутится у зеркала с заметно увеличившимся животиком. Непривычные объемы телезвезды подчеркивает красное мини-платье, которое команда стилистов выбрала для съемок шоу «Кто против блондинок?»

«Может, лучше втянуть? – любуясь своим отражением, размышляет вслух Леся Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!»

Что это – рассекречивание беременности или очередная шутка звезды? Пока фолловерам телеведущей остается лишь догадываться.

Но, учитывая, что всего пару недель назад знаменитая блондинка хвасталась осиной талией на берегу Шарм-эль-Шейха, поклонникам Леси рано готовить поздравительные речи.

К слову, в недавнем интервью ведущая призналась, что задумывается о пополнении. По словам Леси Никитюк первые годы жизни своего будущего первенца она планирует провести за границей.