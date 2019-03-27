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    Шоу-биз

    Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс
    Леся Никитюк

    Леся Никитюк – девушка без комплексов и постоянно удивляет своих поклонников

    В этот раз, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировав свои вокальные данные.

    Возвращаясь за рулем машины со съемок игрового шоу «Хто проти блондинок?», звезда Нового канала старательно подпевала знаменитому хиту 90-х в исполнении Бритни Спирс – «Hit Me Baby One More Time». Беспечное девичье баловство в салоне собственного авто напомнило известной блондинке курьезную историю, произошедшую с ней в школьные годы.

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    Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс
    Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс
    Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс
    Леся Никитюк спела дуэтом с Бритни Спирс

    «Как-то на «Мисс школы» я пела песню Бритни Спирс, – внезапно вспомнила Леся в своей Instagram-стори. – Тогда все подумали, что я просто открываю рот под фанеру! Но потом, когда они услышали, как я пою и как умею копировать голоса…. То все равно подумали, что я открываю рот под фанеру!»

    Напомним, не так давно Леся Никитюк заявила в соцсети, что готова представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» вместо своей звездной приятельницы Maruv, которая со скандалом отказалась от участия.

     

     

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