Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk/

Телезвезда порадовала поклонников новыми фото

На днях, известная украинская телеведущая Леся Никитюк нарядилась в экстремальное мини, частично обнажила живот и попозировала на фоне дорогих автомобилей. Своим новым образом Леся похвасталась в Instagram.

Ведущая в подписи к фото назвала себя ladyLe и поинтересовалась у пользователей, из автомобилей ей подходит больше.

«Всех давно мучает вопрос! Кто еще из звезд шоубизнеса пойдет в политику ... И на шо пересядет ladyLe. Как думаете, какая тачка мне подходит? Ford Mustang, Bentley, Mercedes-Benz SL500. Для любителей погонять», - подписала изображения Никитюк .

Фаны посоветовали Никитюк остановить свой выбор на Mercedes-Benz, были и те, кто отреагировал на пост звезды с юмором. «Лесун, Жигули», «Там крыши нету, голову надует», «Алло, Галя, я в маршрутке, какой Mercedes?».