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    Жизнь

    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>instagram.com/lesia_nikituk/</p> - Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей

    Леся Никитюк

    instagram.com/lesia_nikituk/

    Телезвезда порадовала поклонников новыми фото

    На днях, известная украинская телеведущая Леся Никитюк нарядилась в экстремальное мини, частично обнажила живот и попозировала на фоне дорогих автомобилей. Своим новым образом Леся похвасталась в Instagram.

    Ведущая в подписи к фото назвала себя ladyLe и поинтересовалась у пользователей, из автомобилей ей подходит больше.

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    на весь екран згорнути
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами на фоне чужих автомобилей
    instagram.com/lesia_nikituk/

    «Всех давно мучает вопрос! Кто еще из звезд шоубизнеса пойдет в политику ... И на шо пересядет ladyLe. Как думаете, какая тачка мне подходит? Ford Mustang, Bentley, Mercedes-Benz SL500. Для любителей погонять», - подписала изображения Никитюк .

    Фаны посоветовали Никитюк остановить свой выбор на Mercedes-Benz, были и те, кто отреагировал на пост звезды с юмором. «Лесун, Жигули», «Там крыши нету, голову надует», «Алло, Галя, я в маршрутке, какой Mercedes?».

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    Леся Никитюк телеведущая
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