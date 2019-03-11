Леся Никитюк похвасталась жаркими снимками с отдыха



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Леся Никитюк

Телеведущая отправилась в Египет

На днях популярная телеведущая отправилась в Шарм-эль-Шейх. Наслаждаться Красным морем и местными вкусностями звезда улетела не одна, а в шумной компании трех друзей-блогеров.

Как можно понять по многочисленным Instagram-сторис телезвезды, тусовка не теряла зря ни минуты! Леся Никитюк устроила зажигательные танцы у бассейна в воздушной тунике и кокетливой шляпке, после чего…неожиданно оказалась в воде с легкой подачи своего приятеля-весельчака. На отдыхе ведущая Нового канала радуется местному гастрономическому изобилию и меняет пляжные наряды, восхищая поклонников.

Не изменяя своим курортным традициям задорная блондинка опубликовала соблазнительное фото с курорта, на котором «засветила» смелое декольте в атласном платье. Свой очередной пикантный снимок Леся Никитюк сопроводила весьма скромным хэштегом #БагиняЕгипта.

Как удалось узнать Scotch, Леся Никитюк остановилась в 5-звездочном отеле Rixos Premium Seagate. Стоит отметить, что отдых телеведущей бюджетным не назовешь. За номер на двох на семь дней в этом отеле придется заплатить от 43 тысяч гривен.