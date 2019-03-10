Шэрон Стоун отмечает 61-й день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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Шэрон Стоун – актриса и бывшая модель, продюсер

За заслуги в сфере искусства Шэрон получила титул кавалерственной дамы французского Ордена искусств и литературы. Творческая биография Шэрон Стоун насчитывает 65 проектов.

В 1980 году Шэрон дебютирует в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Потом девушка играет роли второго плана. Среди таких фильмов - «Копи царя Соломона».

Шэрон Стоун долго находится в подвешенном состоянии, пока не случается прорыв. Актрису наконец-то утверждают на роль в культовом фильме «Вспомнить все».

В планах актрисы - стать звездой первого эшелона. И тогда Шэрон Стоун снимается для Playboy обнаженной. Голая натура вызвала столько откликов, что в свой фильм «Основной инстинкт» ее тут же позвал Пол Верховен.

Работа в «Основном инстинкте» в 1992 году принесла Шэрон Стоун настоящую славу и признание. Героиня актрисы - не приложение к сильному герою, это главная роль. Актриса получает две кинонаграды MTV как лучшая актриса и самая желанная женщина.

В фильмах «Щепка» и «На перепутье» актриса стремится уйти от амплуа сексуальной роковой женщины-убийцы. Но фильмы не добиваются успеха. «На перепутье» принес Шэрон Стоун антипремию «Золотая Малина» как худшей актрисе года.

В 1995 году роль в фильме Скорсезе «Казино» оказывается удачной. За актерскую работу в «Казино» она получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

В 2003 году Шэрон Стоун получила звезду на Голливудской аллее славы.

В 2006 году Шэрон снялась «Основном инстинкте-2». Сначала актриса отказалась, потому что считала сюжет неактуальным. Но позже передумала. К сожалению, после актрису номинировали на «Золотую Малину».

Из последующих фильмов выделяются «Игры богов», где Шэрон Стоун предстает в роли Афродиты. А в 2013 году актриса даже появилась в российской кинокартине «Любовь в большом городе-3».

В 2015 году Шэрон сыграла вице-президента США в телесериале «Агент Икс». Критики дали смешанные отзывы на сериал, называя Шэрон Стоун одним из немногих плюсов этого шоу.