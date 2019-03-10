  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лучше, чем Disney: художник покорил сеть карикатурами на знаменитостей

    • Розсилка
    Лучше, чем Disney: художник покорил сеть карикатурами на знаменитостей
    instagram.com/xidingart

    Профессия художника не так проста, как кажется. В мире очень много талантливых, но бедных художников. В этом деле каждый крутиться как может

    Художники-карикатуристы — это ребята, которые творят настоящую магию! Ведь им удается превратить живого человека в рисунок, но не просто скопировав его, а добавив ему немного огонька и юморка. 

    На протяжении веков карикатуры и рисунки были одним из мощных инструментов для передачи сообщений без необходимости словах. Сатирические портреты были более влиятельными и популистскими, чем любые другие формы искусства, особенно в те времена, когда большинство людей не имели нужного образования.

    Сегодня рисунки уже не несут такой важной миссии, зато могут привлекать внимание и показывать что-то красивое. А талантливый иллюстратор Кси Динг с радостью подтверждает, что карикатуры можно считать произведениями искусства. 

    Зато в его работах в персонажей мультфильмов превращаются известные и не очень люди, получая новое амплуа.

    Си Динг вырос в Шанхае, но сейчас живет в Австрии, где он и выучился искусству карикатуры. Со временем Си поднаторел в этом и деле и сейчас выдает такие работы, что хоть стой, хоть падай!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart
    instagram.com/xidingart

    Он зарабатывает тем, что рисует гостей на различных мероприятиях. Но помимо этого он создает очень сочные и красочные портреты знакомых нам персонажей фильмов. 


    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ