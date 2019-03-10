Лучше, чем Disney: художник покорил сеть карикатурами на знаменитостей



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Профессия художника не так проста, как кажется. В мире очень много талантливых, но бедных художников. В этом деле каждый крутиться как может

Художники-карикатуристы — это ребята, которые творят настоящую магию! Ведь им удается превратить живого человека в рисунок, но не просто скопировав его, а добавив ему немного огонька и юморка.

На протяжении веков карикатуры и рисунки были одним из мощных инструментов для передачи сообщений без необходимости словах. Сатирические портреты были более влиятельными и популистскими, чем любые другие формы искусства, особенно в те времена, когда большинство людей не имели нужного образования.

Сегодня рисунки уже не несут такой важной миссии, зато могут привлекать внимание и показывать что-то красивое. А талантливый иллюстратор Кси Динг с радостью подтверждает, что карикатуры можно считать произведениями искусства.

Зато в его работах в персонажей мультфильмов превращаются известные и не очень люди, получая новое амплуа.

Си Динг вырос в Шанхае, но сейчас живет в Австрии, где он и выучился искусству карикатуры. Со временем Си поднаторел в этом и деле и сейчас выдает такие работы, что хоть стой, хоть падай!

Он зарабатывает тем, что рисует гостей на различных мероприятиях. Но помимо этого он создает очень сочные и красочные портреты знакомых нам персонажей фильмов.





Джерело: boredpanda.com