Как акварельные картины: 17 цветочных тату, которые понравятся даже вашей бабушке



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Мода на иероглифы, тигры и абстрактные узоры прошла

Стоит только на небе появиться солнышку, как все вокруг начинают радостно скидывать с себя шубы с варежками и оголять разные части своего тела.

Только некоторые делают это с куда большей охотой чем остальные — ведь у них есть татуировки, которые не грех показать не только своим друзьям, но и всему миру.

И если вы тоже хотите оказаться в числе помеченных чернилами, то сейчас самое время присмотреться к работам мастеров, которые знают толк в цветочных узорах!

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Джерело: twizz.ru